green056

Егор green056

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
$25
10 баллов
9 лет назад
Настройка last-modified
Хороший заказчик. Быстро достигли взаимопонимания. Оплата без проблем.
Обращался за настройкой last-modified. Кирилл сработал качественно и в оговоренные сроки, рекомендую!
Ответный отзыв