Нужно натянуть дизайн на joomla 2.5

Добрый день!

Нужно натянуть дизайн сайта ymadam.net/ на cms joomla 2.5

Макеты страниц дизайна в прикрепленном архиве.

Краткое ТЗ:

1. Верстка

1.1 Визуальное соответствие графическим макетам страниц.

1.2 Должна быть блочная верстка.

1.3 В html коде страниц не должно быть конструкций style и кодов

javascript. Они должны быть вынесены в отдельные подключаемые файлы.

1.4 Валидность.

1.5 Кроссбраузерность.

2. Должен быть ровный, структурированный код без лишних пробелов и

сдвигов.

Примеры неровного кода - http://ssmaker.ru/ce12dd68.png

http://ssmaker.ru/1f867645.png

Пример ровного кода (который нужен) - http://ssmaker.ru/0d21a58c.png

3. В коде страниц сайта должны отсутствовать внешние ссылки.

4. Нужно настроить ЧПУ.

5. Вход в админку нужно закрыть например плагином токен, чтобы не брутили

пароли.

6. По завершению работ сайт должен быть перенесен на мой хостинг.

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В предложениях прошу указывать цену, сроки и контактные данные.