Нужно натянуть дизайн на joomla 2.5

1. Требуется дописать процедуру регистрации на DLE (ТЗ есть) 2. Сделать форму личного кабинета (ТЗ есть). 3. Требуется настройка DLE модуля "Рекламные материалы". Вывод баннера на главную страницу (шаблон нестандартный, придется покопаться в коде). Оплата Qiwi.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно натянуть дизайн сайта ymadam.net/ на cms joomla 2.5
Макеты страниц дизайна в прикрепленном архиве.
Краткое ТЗ:
1. Верстка
1.1 Визуальное соответствие графическим макетам страниц.
1.2 Должна быть блочная верстка.
1.3 В html коде страниц не должно быть конструкций style и кодов
javascript. Они должны быть вынесены в отдельные подключаемые файлы.
1.4 Валидность.
1.5 Кроссбраузерность.
2. Должен быть ровный, структурированный код без лишних пробелов и
сдвигов.
Примеры неровного кода - http://ssmaker.ru/ce12dd68.png
http://ssmaker.ru/1f867645.png
Пример ровного кода (который нужен) - http://ssmaker.ru/0d21a58c.png
3. В коде страниц сайта должны отсутствовать внешние ссылки.
4. Нужно настроить ЧПУ.
5. Вход в админку нужно закрыть например плагином токен, чтобы не брутили
пароли.
6. По завершению работ сайт должен быть перенесен на мой хостинг.
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В предложениях прошу указывать цену, сроки и контактные данные.
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