Настроить ЧПУ Joomla 2.5

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки98 просмотров
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Нужно настроить ЧПУ в Joomla 2.5

skype:kirilltsarenko

Joomla
11 лет назад
kirilltse
Кирилл 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
o_as
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$30
1 день
Ничего лишнего. Есть проект, есть ТЗ. Сделал работу и получил оплату. Так и должны работать хорошие специалисты.
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи. Во время работы никаких проблем не возникло. Быстрая оплата. Приятно было работать.