Поправить корзину на Джумле

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок111 просмотров
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Перестала работать корзина на джумле и отправлять заказы на email.

Нужна настройка. Жду предложений, спасибо.

11 лет назад
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Марьяна 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
3 отзыва