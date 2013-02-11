Помочь установить несколько шаблонов WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Помочь установить несколько шаблонов WordPress на хостинг. Планируется 7-10 блогов. Буду благодарен за сообщение с ценой услуги и указанием времени на работу.

WordPress
11 лет назад
s545resurs
Вячеслав 
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад