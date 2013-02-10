Доработка магазина игровой валюты.

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки124 просмотра
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Имеется магазин игровой валюты на DLE.

Требуется переписать калькулятор (либо убрать ошибки работы на уже имеющимся)

Проверить скрипты систем оплаты (Яндекс деньги (авто проверка на оплату счета), киви (авто проверка на оплату счета), Web Money , ROBOKASSA, LIQPAY.

Требуется человек на долгое сотрудничество. Всегда нужны какие либо доработки, исправления.

Пишите показывайте портфолио, о цене договоримся.

11 лет назад
mmoex
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад