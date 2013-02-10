Поставить макет на цмс

Для постоянной работы требуется программист Битрикс: - создание инфоблоков и структуры сайта - интеграция вёрстки в битрикс - правка js/jquery скриптов - кастомизация компонентов - создание и настройка интернет-магазинов - установка, настройка, обслуживание необходимо: - опыт работы с битриксом от 1 года - ...
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Нужна простая цмс типа вордпресса.
предпочтительно постоянное сотрудничество.
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