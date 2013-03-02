Ошибка в плагине slideshow-gallery для WP

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок225 просмотров
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На сайте установлен движок WordPress.

После переноса с тестового хостинга перестал нормально работать плагин slideshow-gallery, а именно только отображение маленьких фото.

То есть загрузка файлов происходит нормально, всё вроде работает, но на сайте и в админке не показывает маленькие фото

И переустанавливали несколько раз

11 лет назад
IvanFeniks
Иван 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
tviggyr
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад
$50
2 дня
Просто спас меня. Навел порядки на сайте после прошлого прогера. Грамотно и терпеливо решает задачи. Нервы просто железные!) Программист с большой буквы - профи. Пунктуальный и человек слова. Будем продолжать сотрудничать. Рекомендую!
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