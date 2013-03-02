Ошибка в плагине slideshow-gallery для WP

На сайте установлен движок WordPress.

После переноса с тестового хостинга перестал нормально работать плагин slideshow-gallery, а именно только отображение маленьких фото.

То есть загрузка файлов происходит нормально, всё вроде работает, но на сайте и в админке не показывает маленькие фото

И переустанавливали несколько раз