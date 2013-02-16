WordPress: настроить меню и плагины.

В файле ссылка на простейший сайт-пример.

Ваша задача:

1). Скачать последнюю русскую версию WP.

2). Скачать плагин галереи fotorama (http://fotoramajs.com/plug-in/)

3). Найти похожий на пример простой белый шаблон. В комплекте с WP, например, есть что-то похожее.

4). Сделать такое меню, как в примере. Какие нужны плагины - не знаю. Знал бы - сделал сам.

Т.е. такое же ЧПУ рубрик и страниц, такой же вывод галерей фоторамы.

Идеально, если вообще тупо скопируете всю навигацию с сайта примера.

Ничего круче - не нужно! Нужно именно так. Заставка на титульной странице не нужна. Только структура сайта.

Фактически - настройка плагинов и меню. Думаю, если знаете, что делать - за час управитесь.

Срок - до вечера. С вас файлы установленной CMS, дамп базы. С меня оплата в WMZ или WMR после проверки.