Сделать сайт для курсов

$200
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка181 просмотр
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Сделать сайт на Modx.

Сделать мультиязычность.

Добаввление разделов (левое меню):

Каждый радел соответствует курсу

Каждый раздел в горизонтальном меню: текстовая страница

Страница курса (боковое меню):

Текстовое описание курса на каждой странице. Внизу кадого курса форма записи на этот курс (поставить каптчу).

Каждый кто записался получает подтверждение на почту.

Все записанные на курс отображаются в админке, видно по какому курсу записался студент, так же уведомление приходит админу (внизу постраничная нумерация)

Каждый заказ редактирутся и удаляется в админке.

Сделать ленту новостей из 2-х разделов: Новости и Публикации

Заголовки статей из раздела "публикации" постятся на главную в блоке слева под меню.

Последняя новость (превьюха) из раздела новости постится на главной.

В раздел новости заходим с главной, ссылка "Новости"

Сделать управление двумя слайдерами на главной.

В разделе "Календарь событий" разместить календарь событий от Google

11 лет назад
maxifast
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
flytracer
Богдан 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$200
10 дней
Отличная работа, все сделали, ответственность, качество!
Працювати з паном Максимом одне задоволення! Рекомендую!
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