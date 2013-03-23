Сделать сайт для курсов

Сделать сайт на Modx.

Сделать мультиязычность.

Добаввление разделов (левое меню):

Каждый радел соответствует курсу

Каждый раздел в горизонтальном меню: текстовая страница

Страница курса (боковое меню):

Текстовое описание курса на каждой странице. Внизу кадого курса форма записи на этот курс (поставить каптчу).

Каждый кто записался получает подтверждение на почту.

Все записанные на курс отображаются в админке, видно по какому курсу записался студент, так же уведомление приходит админу (внизу постраничная нумерация)

Каждый заказ редактирутся и удаляется в админке.

Сделать ленту новостей из 2-х разделов: Новости и Публикации

Заголовки статей из раздела "публикации" постятся на главную в блоке слева под меню.

Последняя новость (превьюха) из раздела новости постится на главной.

В раздел новости заходим с главной, ссылка "Новости"

Сделать управление двумя слайдерами на главной.

В разделе "Календарь событий" разместить календарь событий от Google