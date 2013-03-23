Сделать сайт для курсов

Новый раздел “Партнер года” на сайте artsuvenir.com 1. Внутренняя навигация между разделами “Партнер года” должна быть по аналогии с http://helpers.kz/konkurs/about.html. Т.е. в верхней части контента должно быть три ссылки: “О программе”, “О конкурсе”, “Стать участником”, “Личный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать сайт на Modx.
Сделать мультиязычность.
Добаввление разделов (левое меню):
Каждый радел соответствует курсу
Каждый раздел в горизонтальном меню: текстовая страница
Страница курса (боковое меню):
Текстовое описание курса на каждой странице. Внизу кадого курса форма записи на этот курс (поставить каптчу).
Каждый кто записался получает подтверждение на почту.
Все записанные на курс отображаются в админке, видно по какому курсу записался студент, так же уведомление приходит админу (внизу постраничная нумерация)
Каждый заказ редактирутся и удаляется в админке.
Сделать ленту новостей из 2-х разделов: Новости и Публикации
Заголовки статей из раздела "публикации" постятся на главную в блоке слева под меню.
Последняя новость (превьюха) из раздела новости постится на главной.
В раздел новости заходим с главной, ссылка "Новости"
Сделать управление двумя слайдерами на главной.
В разделе "Календарь событий" разместить календарь событий от Google
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