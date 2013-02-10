Доработать сайт на CMS ModX

Установить joomla на хостинг
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Расставить элементы меню по порядку
Комплекты Спецпредложения О компании Телеканалы Доставка Установка Контакты
страницу фотоальбом не удалять... из страницы установка на нее будет ссылка.
вообщем нужно создать новую страницу для страницы доставка с адресом http://spb-tricolor.ru/dostavka/
2. Создать статическую страницу по адресу http://spb-tricolor/hd/
3. Исправить калькулятор на странице выбор комплекта
в частности не работает галочка увеличенная антенна - нужно чтоб при выборе 60 см плюсовалось 900 руб, 80 см 1250 руб, 90 см 1500руб.
далее не задействована галочка от третьего комплекта - нужно чтоб было +500 руб от второго комплекта
далее кнопка оформить заявку - чтобы с незаполненными полями ИМЯ и ТЕЛЕФОН ничего не отправлялось...
4. Создать дополнительные статические страницы
gs 8306 - адрес http://spb-tricolor.ru/resiver/gs-8306/
gs 9303 - адрес http://spb-tricolor.ru/resiver/gs-9303/
Также нужно будет добавить на все страницы элементы графики (ЭТО В ЗАДАНИЕ НЕ ВХОДИТ, будет создаваться новое, либо будет отдано выбанному исполнителю) НО! примеры работ, наличие вкуса и умение красиво подбирать и оформлять изображения...
- в частности сделать картинки на странице выбора комплекта (картинка для комплекта gs8300, gs8306, CAM модуля)
- на странице выбор комплекта картинку 1. на фасаде 2. на крыше
- оформление страницы телеканалы, установка, триколор hd (текст скоро будет готов), комплект, ресивер, антенна, купить
Что понимается под словом оформление??? На страницах имеется только текст, большинство людей его не читают, в первую очередь это делалось для поисковых систем, но для людей это не интересно. Нужно чтобы человек зашол, увидел и обязательно позвонил... )) возможно на каждой странице в картинке указать цены, в итоге нужно чтобы все это на сайте смотрелось очень хорошо...
Вообщем пока нужно первые 4 пункта, задание по графике позже.
Пожалуйста указывайте сроки и цену!
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