Проект http://moda-cvetov.ru система управления - Bitrix 1. Необходимо чтобы автоматически генерился файл sitemap.xml Установить соответствующий модуль, если не установлено. 2. Необходимо разработать 404 страницу. Страница должна отдавать соответсвующий http-header - 404 Not found Страницу кастомизировать не нужно. Указать где она хранится ...
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Доделать сайт на Drupal
Нужно доделать сайт на Drupal. делали на 7 вроде
Подробное ТЗ (архив со всеми материалами) прилагается.
Расписал все очень подробно по каждому пункту, поэтому длинное получилось.
Очень много из ТЗ уже сделано предыдущим исполнителем. Посмотреть что готово, можно здесь: www.2.toondra.ru
Есть дамп сайта и базы – отдам.
Устаревшая версия с работающим видео: new.toondra.ru (только чтобы видео здесь посмотреть)
Осталось доделать кое-что и исправить кое-то – прилагается файл ТЗ – там все очень очень подробно расписано)
К сожалению, с прошлыми исполнителями наткнулись на 2 мошенников и несколько неквалифицированных исполнителей (в итоге потеряли несколько раз деньги и часть работы), поэтому пожалуйста, если Вы не профессионал, если Вы делаете несколько проектов параллельно (тянете время) и если не гарантируете , что доведете работу до конца полностью, лучше не беритесь за этот проект. Мне нужен адекватный человек, который может быстро и качественно сделать работу по ТЗ. И чтобы всегда быть на связи (каждый день присылать, что сделано). Потому что прошлые исполнители иногда пропадали неделями, а потом оказывалось, что они ничего не делали в это время.
Интересуют профессионалы, которые в Drupal работают больше 5 лет и могут грамотно и чисто код писать (задачи не шибко сложные стоят, но нужно чтобы все было в точности как в ТЗ, так что если не уверенны в себе, лучше не тратить время). И прежде чем что-то отвечать, изучите пожалуйста подробно ТЗ.
Вот вроде, что осталось:
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1) видеоплеер нужен с другим дизайном (сам дизайн предоставим, нужно просто его включить в плеер – у flow player там все расписано как делать
Плеер желательно чтобы раскрывался на 2 размера как в Тз описано и чтобы была поддержка HTML5 у него (плагин есть такой)
2) верстку нужно подвигать кое-где немного
- контакты – там все ок
- в блоге нужно чтобы кат был для длинных записей, чтобы кнопка с социконками открывалась при наведении и чтобы иконки были аккуратно в ней. Также, чтобы при создании записей ру. и англ. версию записи чтобы можно было вводить сразу, а не по очереди. Еще чтобы при создании записи был репост в ЖЖ (уже делали как-то)
- в разделе "работы" внизу навигация между страниц должна быть не точками а как в ТЗ описано и при наведении надпись "смотреть работу" как в ТЗ должна быть. Тут также должна быть кнопка "Вам понравилось?" с соц иконками
- текст отформатировать нужно как на макете
- на главной странице тоже верстка чуть съехала местами – нужно выравнить четко по макетам и шрифты кое-где поменять
- в разделе "о студии" в англ. версии не доделано и тексты по ссылкам, которые там должны быть отформатированы как в макетах. Сами макеты для каждой статьи предоставим, нужно просто сделать по ним.
- нужно перенести весь контент со старого сайта на новый так, как в ТЗ это описано (совпадение ЧПУ, ALT, названия картинок, текста и т.п.)
-ну и соблюдение SEO (вроде хорошие удобные плагины есть сеошные для друпала), заголовки в коде чтобы были как в ТЗ описано (т.е. все стили в CSS, а не в теле страницы).
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Сразу по деньгам просьба сориентировать
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