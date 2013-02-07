Переделать шаблон под 1с Битрикс

Здравствуйте уважаемые! Нужен человек разбирающийся в CMS "Bitrix". Задача следующая: доработать, внести изменения в страницы сайта, работающий на CMS "Bitrix". Что в себя включает задание: изменение ссылок, установление прав доступа на страницы для пользователей, поменять местами некоторые ...
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