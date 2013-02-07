Переделать шаблон под Joomla

Есть сайт. Друпал. Без каталога (стандартные контентные страницы). Нужно докрутить к нему каталог (будут добавляться товары), пример каталога вот: http://e-sg.com.ua/catalog. Но с нормально функционирующими фильтрами. Если нужно исходник каталога можно организовать )). Стоим и срок в ...