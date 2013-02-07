Сверстать тему для Вордпресс

Сайт для доработки - http://www.technofitness.com.ua/ CMS - Wordpress Задачи: 1. Имеются созданные страницы в базе. Нужно привязать их к нужному разделу. 2. Разместить на главную форму, чтобы клиент мог оставить свой личный номер телефона, по которому с ним ...
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Требуется сверстать сайт для Вордпресс.
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