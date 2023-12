Разработка каталога курсов на английском языке

НЕ ПОСРЕДНИК, РАБОТАТЬ БУДЕТЕ С ЗАКАЗЧИКОМ НАПРЯМУЮ.

Среда: LAMP (Linux, Apache2, MySQL, PHP).

Платформа: на выбор разработчика.

Описание:

Для западного рынка нужно разработать вебсайт с функциональностью каталога курсов. На этом сайте владельцы курсов будут публиковать информацию о своих курсах, а потенциальные слушатели смогут ее просматривать и связываться с провайдерами курсов для того, чтобы выяснить какие-то вопросы или записаться на них.

Проект должен быть хорошо закомментирован и задокументирован на английском языке, а также протестирован и исправлен перед запуском.

У нас имеется техническое задание (на английском языке) в виде историй пользователей в которых описана функциональность проекта. Для этих целей мы выделили такие типы пользователей:

* Directory admin – администратор ресурса, который управляет настройками сайта и модерирует контент, который постится другими пользователями.

* Courses provider – провайдер курсов, который постит информацию в свой профайл, создает и управляет своими курсами.

* Courses buyer – покупатель курсов, который может выбрать интересующие его курсы по различным критериям, задать по ним вопросы, сохранить в список выбранных курсов, связаться с провайдером курсов для уточнения деталей или записи на курсы.

* Anonymous user – анонимный пользователь, который не имеет учетной записи на сайте или не залогинен. Может просматривать список курсов, но может постить контент или связываться с провайдерами курсов только залогинивания.

Есть такие истории пользователей:

1. Admin

1. Admin dashboard and menu

2. CRUDL courses categories (subject areas)

3. CRUDL courses types

4. CRUDL pricing options

5. Payment gateway integration

6. Withdrawal requests

7. Official provider settings

8. Approve new providers registrations

9. CRUDL users

10. Send individual messages to definite users (providers and buyers) or mass messages

11. CRUDL newsletters

12. MailChimp integration

13. Perform content management for static website pages and blocks including seo

14. CRUDL public questions and answers

15. CRUDL reviews and ratings

16. RUDL courses inquiries

17. View courses statistics

18. Manage notification templates

19. Manage website settings

2. Provider

1. Provider user menu

2. Edit profile

3. CRUDL courses (save draft courses, publish and depublish courses)

4. Pay for listing the courses

5. Create featured courses and promote them to the homepage

6. View public questions about provider's courses and respond them

7. View courses inquiries, respond them, classify them acc. to the aim: inquiry, enrollment, declined

8. CRUDL message templates

9. CRUDL venues

10. CRUDL teachers

11. CRUDL contact persons

12. View courses statistics

13. Abuse a buyer

3. Buyer

1. Buyer user menu

2. Edit profile

3. Search for courses by several criteria

4. Browse courses with expanded information

5. Inquiry course provider about the course

6. View and respond provider's messages

7. Ask public question about the course

8. Review and rate the course

9. Save the course for future reference

10. Browse saved courses

11. Compare courses

12. Browse providers profiles

13. Providers listing page

14. View individual provider profile

15. Abuse a course / report a mistake

4. Anonymous

1. Main navigation menu

2. Search for courses by several criteria

3. Courses listing page

4. Browse courses with limited access to general information only

5. Browse providers profiles

6. Read static pages

7. Register as a provider, agency or buyer

8. Login

5. System

1. Notification messages

В предложении прошу указать:

* примерную оценку по деньгам и времени для приведенной функциональности,

* почасовую стоимость вашей работы,

* предложения на какой платформе вам будет удобнее выполнить этот проект,

* ссылки на сайты, выполенные вами, которые имеют похожую функциональность каталога или каталога курсов.

Выбранным фрилансерам предоставлю более полную документацию для детальной оценки.