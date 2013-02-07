Помощь по Joomla

Здравствуйте. Мне нужно настроить категории так как это сделано на сайте http://android-core.com Возможно для этого потребуется написание какого то модуля, так как стандартными средствами, думаю это сделать невозможно. Что такого особенного? К примеру зайдем в игру http://android-core.com/android_games/1444-dungeon-explorer-hardkornye-srazhenija.html Но ...