Сайт на MODX требуется решить проблемы с версткой, настроить внутреннее меню на 4-х страничках требуется решить проблему с отображаемостью фотогалереи в 2-х страничках на 3 странички внести правки , картинки и текст подправить
Программист битрикс для постоянного сотрудничества
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется программист битрикс для постоянного сотрудничества, выполнение плановых работ на сайте,
много высокооплачиваемой работы
- Похожие заказы
- $50Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Мне нужно настроить категории так как это сделано на сайте http://android-core.com Возможно для этого потребуется написание какого то модуля, так как стандартными средствами, думаю это сделать невозможно. Что такого особенного? К примеру зайдем в игру http://android-core.com/android_games/1444-dungeon-explorer-hardkornye-srazhenija.html Но ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужны следующие доработки на CMS OpenCart 1. Исправить баг с Captcha http://gunnaroptiks.ru/index.php?route=information..., 2. Добавить в каталоге http://gunnaroptiks.ru/index.php?route=information... под товаром 2 кнопки-ссылки (купить и дитали) 3. Проверить главную страницу на кроссбраузеронсть (Chrome, Firefox, Explorer, Opera, Safari) 4. При оформлении заказа ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Задание для тех, кто разбирается в коде wordpress На сайте стоит купленный шаблон. Нужно закрыть от индексации все внутренние ссылки так, чтобы вес распределялся со статей на главную. Закрыть ссылку с меню на главной странице, ведущую ...Закрыт11 лет назад
- $33
Макет несложный: http://plasmon.rghost.ru/43596779/image.png псд предоставлю. кто сможет быстро?Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1500
Требуется специалист для редактирования/добавления функций на сайте с движком Boonex Dolphin. 1) Редактирование функций активных модулей 2)Добавление новых страниц с определенным контентом на сайт 3)Незначеительные изменения в дизайне Требования: выполнение работы в поставленные сроки(по договоренности), опыт в работе с ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен человек разбирающийся в 1С-Битрикс. Необходимы легкие доработки двух сайтов под SEO Поправить основную версию сайта. Внести коды GA, Яндекс.Метрики Прописать теги. Разместить тексты. Прописать ссылки. Настроить 301 редирект и другие SEO правки, по обоим проектам. Нужен человек который хорошо знает CMS 1С-БитриксЗакрыт11 лет назад
Нужно устранить проблему с многочисленными дублями в K2 на Джумле (например, одну и ту же страничку Яндекс видитпрактически во всех категориях, а не только в "родной"). На сайте установлен sh404SEF, но сайт перестает работать после ...Закрыт11 лет назад
Добрый день. Ищу человека, глубоко разбирающегося в WordPress для доработки нескольких сайтов. Подробности в личке.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад