Доработать два сайта на 1С-Битрикс

$50
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки145 просмотров
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Нужен человек разбирающийся в 1С-Битрикс.

Необходимы легкие доработки двух сайтов под SEO

Поправить основную версию сайта.

Внести коды GA, Яндекс.Метрики

Прописать теги.

Разместить тексты.

Прописать ссылки.

Настроить 301 редирект

и другие SEO правки, по обоим проектам.

Нужен человек который хорошо знает CMS 1С-Битрикс

11 лет назад
Powerbiz
Роман 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад