Настройка интернет-магазина на bitrix

В только что созданный интернет магазин на базе системы управления сайтами "битрикс 12" выгружен каталог товаров из 1с управление торговлей 11, необходимо привести сайт к виду позволяющему клиенту совершать заказы. А в частности отображать цены на товар, отображать характеристики товара, совершать заказы, и регистрироваться. Детали обсуждаем по icq или skype.

Работы на строне буду делать я. Возможно нужны будут рекомендации с стороны настройки сайта.