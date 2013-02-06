Настройка интернет-магазина на bitrix

$100
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки112 просмотров
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В только что созданный интернет магазин на базе системы управления сайтами "битрикс 12" выгружен каталог товаров из 1с управление торговлей 11, необходимо привести сайт к виду позволяющему клиенту совершать заказы. А в частности отображать цены на товар, отображать характеристики товара, совершать заказы, и регистрироваться. Детали обсуждаем по icq или skype.

Работы на строне буду делать я. Возможно нужны будут рекомендации с стороны настройки сайта.

11 лет назад
vistwork
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад