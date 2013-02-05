Modx Revo: помощь в администрировании

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки115 просмотров
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- закрытие некоторых частей страницы (блоков) от индексации (ноиндекс нофолоу)

- xml карта сайта

- грамотный robots.txt

- убрать дубли страниц, то есть, что бы одна и та же страница не была доступна по разным адресам.

- подчистить шаблон (убрать непонятный лишний вывод цифр)

MODX
11 лет назад
M1shyka
Михаил 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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