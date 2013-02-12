Подбор и установка темы на WP

Здравствуйте! Имею макеты двух страниц в psd (главная+внутряк) Нужно сверстать под ВП (сделать шаблон) Смотрите приложение
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть установленный на хостинг wp. Необходимо подобрать, очистить от внешних ссылок и установить тему. Пожелания 1 колонка, светло синие цвета, главное - уникальность. Тематика блога - мобильные телефоны. Цель темы - первичное наполнение блога и сбор трафика. Но хочется, что бы было более менее прилично. Внимание -ТЗ нет, как и особых требований. Надеюсь на опыт и знания исполнителя.
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