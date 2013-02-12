Подбор и установка темы на WP

Есть установленный на хостинг wp. Необходимо подобрать, очистить от внешних ссылок и установить тему. Пожелания 1 колонка, светло синие цвета, главное - уникальность. Тематика блога - мобильные телефоны. Цель темы - первичное наполнение блога и сбор трафика. Но хочется, что бы было более менее прилично. Внимание -ТЗ нет, как и особых требований. Надеюсь на опыт и знания исполнителя.