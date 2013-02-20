Натянуть дизайн на WordPress и настроить блог

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки147 просмотров
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Всем привет!

Требуется установить WordPress на поддомен проекта http://hrum.com.ua/ натянуть дизайн (верстки нет, только дизайн в PSD) и настроить необходимые модули.

Блог простой: хронологическая лента записей, блок фильтра по тематикам, поиск, блок комментов и сам функционал комментариев к записям, кнопки соцсетей.

Дизайн во вложении.

Указывайте минимально возможный бюджет, так как проект не сложный.

WordPress
11 лет назад
atommal
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
PoZitive
Игорь 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Отличный человек и исполнитель. Проблем не возникло, всегда на связи (а это очень важно), вносил все изменения без лишних вопросов. Доволен работой и буду в дальнейшем обращаться.
Антон очень хороший заказчик. Понятное ТЗ, всегда на связи, предложил предоплату... . Рад был сотрудничеству, и всем рекомендую!
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