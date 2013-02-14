Перенос данных с одного движка на другой

Необходим человек для удаленного сотрудничества который будет создавать темы для CMS: Drupal и MODx и других популярных CMS. Пишите среднюю стоимость и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предисловие: Интернет магазин переезжает с движки webasyst на другой движек.
Задача коротко: Перенести данные со старого движка на новый.
Адрес магазина http://forum-msk.su/
Нужно написать скрипт и перенести:
- Из мускула: категории (вместе с текстом в них), товары, заказы (с коментариями).
- Из файлов: изображения товаров (доп. фото тоже) и категорий.
Описание:
Новая база (пример во вложении):
catalog - товары
foto - дополнительные фото к товарам
cat - категории
orders - заказы
orders_log - комментарии к заказам
Расположения изображений в новом движке:
(все изображения в папке upload)
- оригиналы изображений товаров в корень папки upload
- изображение превью категории /cat/pod
- изображение категории /cat/
- доп фото превью /more/small
- доп фото /more/
- изображения из описаний в /images
На вопросы по базе новой движки отвечу, объясню. В вебасисте разбираться, что где лежит и как связано, придется вам.
Скрипт останется мне, чтобы я в мог, в случае чего, повторно перенести данные. Это нужно учесть.
Указывайте цены, сроки.
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