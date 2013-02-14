Перенос данных с одного движка на другой

Предисловие: Интернет магазин переезжает с движки webasyst на другой движек.

Задача коротко: Перенести данные со старого движка на новый.

Адрес магазина http://forum-msk.su/

Нужно написать скрипт и перенести:

- Из мускула: категории (вместе с текстом в них), товары, заказы (с коментариями).

- Из файлов: изображения товаров (доп. фото тоже) и категорий.

Описание:

Новая база (пример во вложении):

catalog - товары

foto - дополнительные фото к товарам

cat - категории

orders - заказы

orders_log - комментарии к заказам

Расположения изображений в новом движке:

(все изображения в папке upload)

- оригиналы изображений товаров в корень папки upload

- изображение превью категории /cat/pod

- изображение категории /cat/

- доп фото превью /more/small

- доп фото /more/

- изображения из описаний в /images

На вопросы по базе новой движки отвечу, объясню. В вебасисте разбираться, что где лежит и как связано, придется вам.

Скрипт останется мне, чтобы я в мог, в случае чего, повторно перенести данные. Это нужно учесть.

Указывайте цены, сроки.