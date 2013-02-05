Сайт (библиотека ссылок) Wordpress

Нужно сделать легкий сайт (php mysql). Либо написать, либо использовать любую ЦМС.

Сайт будет из себя представлять библиотеку ссылок, которые добавляют пользователи без регистраций. У каждой ссылки должны быть комментарии.

Должна быть простая модерация, которая позволит удалять лишние ссылки админу. Также должна быть сортировка по датам и по кол-ву комментариев к ссылкам. Комментарии должны быть в виде форума или доски.

Функционал:

1. Пост представляет из себя ссылку, которая добавляется по шаблону на сайте.

2. Пост может размещать любой пользователь без регистрации.

3. Будет три категории, куда будут размещаться посты (пользователь сам выбирает категорию).

4. Каждый пост может быть прокомментирован любым пользователем.

5. Должна быть сортировка по дате и кол-ву комментариев к посту.

6. Также должен быть топ ссылок за неделю.

Есть макет в psd.

Цена - 3.000 р.

Спасибо.