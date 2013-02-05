Доработки на сайте, движок DLE

Здравствуйте, есть макет сайта в формате *.psd. Нужно его сверстать и повесить на cms. На сайте есть слайдер и выпадающие окна. 1 основная страница и на базе ее типовые. CMS предоставляю на ваш выбор. Сайт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Сайт profnalog.ru
Нужно внести изменения на главную и внутренние страницы сайта.
Для начала речь идет только о главной.
Задание:
1. Убираем авторизацию и опрос с сайта
2. К каждой услуге на главной странице можно прикрепить фотографию с автоматическим ресайзом, заголовок и анонс. Заголовок ведет на страницу с этой услугой.
3. В меню будут пункты "О компании, услуги, цены, профналог в лицах, наши партнеры, отзывы, вакансии, актуальные вопросы, контакты"
4. Справа над новостями блок квадратный. По ширине такой же как новости. Там будет js карусель с картинками по акциям. При нажатии на картинку можно перейти на страницу с подробным описанием акции.
5. Заголовок в шапке сайт "Правовой центр «ПРОФНАЛОГ» Эффективное решение Ваших задач". Подвинуть к логотипу и выровнять по левому краю.
6. Телефон указываем с кодом города (812) и помещаем под логотип.
7. Под телефоном иконки соц сетей (вк, твиттер, фэйсбук) и пиктограмма "конверт" ведущая на страницу контакты, ссылка "схема проезда"
8. Под блоком с услугами и фотографиями, текстовый блок "О компании".
9. Поиск справа сделать без иконки и сделать стандартным. Без фразы "что ищем".
Задавайте вопросы, на все отвечу.
От вас ожидаю стоимость работ и сроки.
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