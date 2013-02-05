Доработки на сайте, движок DLE

Здравствуйте!

Сайт profnalog.ru

Нужно внести изменения на главную и внутренние страницы сайта.

Для начала речь идет только о главной.

Задание:

1. Убираем авторизацию и опрос с сайта

2. К каждой услуге на главной странице можно прикрепить фотографию с автоматическим ресайзом, заголовок и анонс. Заголовок ведет на страницу с этой услугой.

3. В меню будут пункты "О компании, услуги, цены, профналог в лицах, наши партнеры, отзывы, вакансии, актуальные вопросы, контакты"

4. Справа над новостями блок квадратный. По ширине такой же как новости. Там будет js карусель с картинками по акциям. При нажатии на картинку можно перейти на страницу с подробным описанием акции.

5. Заголовок в шапке сайт "Правовой центр «ПРОФНАЛОГ» Эффективное решение Ваших задач". Подвинуть к логотипу и выровнять по левому краю.

6. Телефон указываем с кодом города (812) и помещаем под логотип.

7. Под телефоном иконки соц сетей (вк, твиттер, фэйсбук) и пиктограмма "конверт" ведущая на страницу контакты, ссылка "схема проезда"

8. Под блоком с услугами и фотографиями, текстовый блок "О компании".

9. Поиск справа сделать без иконки и сделать стандартным. Без фразы "что ищем".

Задавайте вопросы, на все отвечу.

От вас ожидаю стоимость работ и сроки.