Правки сайта DataLifeEngine (DLE)

Нужен специалист - кто работал или знает http://livestreetcms.org/ -- нужно немного переделать диз и немного подправить функционал -- впринцыпе работы не много - подробное тз скину.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внести несколько технических правок в сайт на DLE.
Одной из первостепенных задач является удаление вредоносного мобильного редиректа. Конкретный опыт в решении таких проблем приветствуется.
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