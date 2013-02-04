Правки сайта DataLifeEngine (DLE)

$100
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка139 просмотров
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Необходимо внести несколько технических правок в сайт на DLE.

Одной из первостепенных задач является удаление вредоносного мобильного редиректа. Конкретный опыт в решении таких проблем приветствуется.

11 лет назад
bashmakovnikita
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад