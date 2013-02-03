Переделать cms на yii - open real estate

$100
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок147 просмотров
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Нужно переделать эту цмс немного под другой сайт, основная функциональность останеться.

11 лет назад
jax
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов(-2)