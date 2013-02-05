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Доработка модуля поиска для компонента jshopping
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В существующем варианте модуля поиска для магазина Jshopping (модуль используеть стандартный плагин поиска Joomla), есть ошибка. Начиная со второй страницы пагинации фильтр убираються и начинают выдаваться все товары.
Joomla 2.5 , магазин 3.12
Требуеться устранить ошибку. Пишите специалисты,хорошо знающие данную CMS.
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