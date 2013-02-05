Доработка модуля поиска для компонента jshopping

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка126 просмотров
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В существующем варианте модуля поиска для магазина Jshopping (модуль используеть стандартный плагин поиска Joomla), есть ошибка. Начиная со второй страницы пагинации фильтр убираються и начинают выдаваться все товары.

Joomla 2.5 , магазин 3.12

Требуеться устранить ошибку. Пишите специалисты,хорошо знающие данную CMS.

11 лет назад
alex1001222
Алексей 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
vario
60 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$25
2 дня
Впечатления только положительные. Проблема была решена в рекордно короткие сроки. Однозначно рекомендую как грамотного специалиста. Буду сотрудничать в дальнейшем.
Beatiful