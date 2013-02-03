Необходим массовый постинг записей в WP из Excell

$50
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки126 просмотров
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Необходима консультация или решение.

Есть таблица Excell (более 300 наименований с 5-6 характеристиками).

Есть сайт на wp в разработке (возможны любые действия: правка кода, установка плагинов итд)

В таблице есть следущие поля:

- наименование

- описание

- адрес ЧПУ

- картинка

- принадлежность к категории

Необходимо автоматически преобразовать информацию из excell в опубликованные посты на сайте.

Возможно использование xml/rpc, либо существуют преобразователи excell>выгрузку постов wp

Какие есть варианты, готовые решения, как это возможно реализовать.

Оплачу консультацию либо готовое решение по этому вопросу.

11 лет назад
artist_art
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад