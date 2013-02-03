Есть ли смысл переходить на другую CMS? Или доделать сайт работающий на joomla. www.mcm-shop.ru Цель - удобный продающий и функционально работающий сайт. Рассмотрю Ваши предложения и комментарии. 1. Virtuemart. Корзина. Сделать быстрый заказ в один клик. 2. Корзина. Сделать ...
Необходим массовый постинг записей в WP из Excell
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима консультация или решение.
Есть таблица Excell (более 300 наименований с 5-6 характеристиками).
Есть сайт на wp в разработке (возможны любые действия: правка кода, установка плагинов итд)
В таблице есть следущие поля:
- наименование
- описание
- адрес ЧПУ
- картинка
- принадлежность к категории
Необходимо автоматически преобразовать информацию из excell в опубликованные посты на сайте.
Возможно использование xml/rpc, либо существуют преобразователи excell>выгрузку постов wp
Какие есть варианты, готовые решения, как это возможно реализовать.
Оплачу консультацию либо готовое решение по этому вопросу.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $5
подправить настройки доменных имен на хостинге Настроить сайты на тайм веб.Завершен11 лет назад
Есть сайт, сделан на CMS Joomla! К сайту есть полный доступ: админка, фтп, хост. Задача: Перенести каталог товаров с одного сайта на другой Почему? Его делал турецкий программист. Админка сайта на турецком и в целом сайт ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходим специалист по Joomla CMS для создания сайта на основе Quickstart Исполнитель должен комплексно подходить к проекту понимать задачу и самостоятельно находить пути реализации. Приветствуется: присутствие в портфолио работ на Joomla, знание Photoshop и\или IllustratorСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте,уважаемые фрилансеры. Тех.задание: 1. Уже имеющийся сайт http://key-partner.ru/ поставить на CMS Какую именно ...даже не знаю, так чтобы была более проще в управлении, т.к. в дальнейшем заказчик планирует сам добавлять блоги и новости. 2. Из имеющихся ...Завершен11 лет назад
Требуется добавить кнопку ютубв редактор и соответственно настроить видео настройки.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Пишу по очень большой срочности. Нанимали программиста для создания сайта. В итоге работа была просрочена на 1 месяц, сайт сдал - вроде бы все нормально. А тут начали наполнять его - и ужаснулись - сколько ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно расширить количество форм в CFORMS с стандартных 9 до 50 и болееЗавершен11 лет назад
- $100
Необходимо перенести сайт c OpenCart 1.4.8 на 1.5.4 Сайт www.shoptoyou.su Оплата исключительно по факту выполнения.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть старый сайт, работающий на отдельном сервере (co-location) на собственном движке, база MS SQL. Необходимо перенести его на один из универсальных opensource движков, с сохранением всех архивов, скопившихся в огромных количествах за последние 10 лет (более ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад