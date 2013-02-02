Срочно исправить ошибки в админке. CMS MODx

Здравствуйте.

Пишу по очень большой срочности. Нанимали программиста для создания сайта. В итоге работа была просрочена на 1 месяц, сайт сдал - вроде бы все нормально. А тут начали наполнять его - и ужаснулись - сколько там ошибок и недоработок.

В итоге человек пропал, работу не доделал, а оплату в 100% размере взял.

Нам нужно: талантливого и ОТВЕТСТВЕННОГО специалиста по MODx, который смог бы вносить правки, вести базу данных на сайте, создавать новые шаблоны и страницы.

Работа планируется на постоянной основе. Поэтому хорошо было бы договориться на оклад.

В основном, работа с базой данных, админка (системные изменения), создание новых шаблонов. Пишите ваши цены.

Если после 1 месяца работы увидим, что человек ответственный, нет просрочек, с интересом подходит к работе, то переключим на другие проекты по созданию и ведению сайтов. Работы очень много! Но больше не хотим доверять ее непроверенным людям.