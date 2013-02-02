Есть старый сайт, работающий на отдельном сервере (co-location) на собственном движке, база MS SQL. Необходимо перенести его на один из универсальных opensource движков, с сохранением всех архивов, скопившихся в огромных количествах за последние 10 лет (более ...
Перенести сайт на другую версию CMS OpenCart
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Необходимо перенести сайт c OpenCart 1.4.8 на 1.5.4
Сайт www.shoptoyou.su
Оплата исключительно по факту выполнения.
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