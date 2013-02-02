Перенести сайт на другую версию CMS OpenCart

$100
Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок165 просмотров
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Необходимо перенести сайт c OpenCart 1.4.8 на 1.5.4

Сайт www.shoptoyou.su

Оплата исключительно по факту выполнения.

OpenCart
11 лет назад
Sergey-S
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад