Натянуть верстку на vamshop

Нужно натянуть свертанный дизайн на http://sing-cms.ru/ + допилить немного вывод полей и по мелочи. Сроки 3-5 дней. Если готовы и верстку сделать, то указываете это в отклике на проект. Указывайте стоимость ваших услуг в отклике.