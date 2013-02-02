Натянуть сверстанный дизайн на sing-cms.ru

$500
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки144 просмотра
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Нужно натянуть свертанный дизайн на http://sing-cms.ru/

+ допилить немного вывод полей и по мелочи.

Сроки 3-5 дней.

Если готовы и верстку сделать, то указываете это в отклике на проект.

Указывайте стоимость ваших услуг в отклике.

11 лет назад
sisers
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад