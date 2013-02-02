Изменение шаблона на Joomla 2.5.x

$50
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок154 просмотра
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Необходимо изменить шаблон согласно заданию в т.з

Joomla
11 лет назад
Wraight
Михаил 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
18 отзывов(-1)