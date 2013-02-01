Внести необходимые изенения в шаблон Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок173 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Необходимо отредактировать шаблон wordpress.

Есть стандартный шаблон. Нужно вставить туда логотип, необходимые модули, картинки, социальные плагины и т.д.

Искать ничего не нужно. Все необходимые элементы есть.

Указывайте пожалуйста сроки и цену.

WordPress
11 лет назад
BHuMAHuE
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад