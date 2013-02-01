Сделать сайт (дизайн готов)

Системы управления (CMS)Закрыт12 заявок231 просмотр
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Настроить какую - либо CMS под следующий дизайн : http://finlite.com.ua/temp/ufp3.jpg

Как работают некоторые элементы , можно увидеть в нынешней версии по адресу http://2010.ufp.org.ua

11 лет назад
amigo33
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад