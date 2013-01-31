Сайт на Drupal

Необходимо разработать сервис на Drupal 7. Т.З. и шаблоны полностью готовы. Опыт программирования на PHP не менее 5 лет. Наличие действующих проектов Drupal обязательно. Оплата: по договоренности (WebMoney) skype: markolofsen
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ прикрепил. Интересует Цена/сроки, ссылки на подобные работы , если есть опыт.
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