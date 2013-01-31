Натянуть и настроить интернет-магазин

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок167 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно готовые (сверстанные макеты) натянуть на cms и настроить (интернет магазин)

прикрепил небольшой бриф

приступить надо через неделю или дней 10

макетов еще нету, но хочу узнать цену

предпочтение отдается исполнителем из Днепропетровска

пишите свои цены и скрипт на котором планируете реализовать, без вилки цен предложение не рассматривается

11 лет назад
temaR
28 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Доработать сайт на WordPress

    Демо шаблона: http://livedemo00.template-help.com/wordpress_40425/ На основе шаблона создан сайт: jerusalemstartuphub точка ком Требуется: 1. Привести главную страницу в соответствие с главной шаблона (http://livedemo00.template-help.com/wordpress_40425) - добавить недостающую цитату, карусель Events (вместо FEATURED PROJECTS), блок WE THINK CREATIVELY, логотипы партнеров; убрать ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Магазин на ПрестаШоп - доработки

    $100

    Готовлю к запуску магазин на ПрестаШоп. Требуются быстрые небольшие доработки. Задача №1 - см. картинку Задача №2 - см. вторую картинку В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество по поддержке магазина.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Правки на CMS Drupal

    Для сайта http://professional-style.ru/ необходимо добавить счетчики веб аналитики, так же вывести возможность заполнения description, keywords. И исправить URL, сделать их относительными, например URL вида http://professional-style.ru/sites/default/files/default_images/money.png, нужно /sites/default/files/default_images/money.png. ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно сделать сайт

    Желательно на joomla, если нет - то на чем нибудь популярном , например opencart и т.п. Есть задача сделать сайт на примере gifts.ru и admos-gifts.ru (прилагаю ТЗ - ТЗ на разработку сайта сувенирной продукции копия_2.doc) , ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевести все английские слова в CMS

    $9

    Требуется перевести все ENG слова на русские на сайте и админке. ТРЕБУЕТСЯ НАЙТИ САМИ ФАЙЛЫ! Готовых файлов я не предоставлю. Я не знаю где они в скрипте лежат или в самой базе перевод. Если б ...

    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перестал работать сайт на MODX

    Сайт - http://ggmebel.ru/ , в админку не заходит , фотки и цены товаров пропали , какая то ошибка , на разных страницах , например: Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, integer given in /var/www/ggmebel/data/www/ggmebel.ru/core/components/wayfinder/wayfinder.class.php ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Посадить шаблон на Джумлу

    $70

    Добрый день. Есть шаблон, в нем изменили дизайн. Необходимо приверстать новый дизайн к шаблону и посадить его на Джумлу. По програмной части добавить на сайт 2 языка, онлайн заказ в продуктах, и форму обратной связи. Более детальную иформацию ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Консультация и помощь в настройке доменов

    Здравствуйте. Имеется следующая задача: Интернет-магазин компьютеров и комплектующих, расположен по адресу domen.ru (ShopCMS) А сайт сервис-центра компании расположен по адресу fix-domen.ru (Drupal) В ближайшее время планируется создание сайта мини-новостиника (Новости компании+новости из мира компьютеров) (тоже Drupal). Вероятно, в ближайшем будущем ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад