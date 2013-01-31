Правки в битриксе

Демо шаблона: http://livedemo00.template-help.com/wordpress_40425/ На основе шаблона создан сайт: jerusalemstartuphub точка ком Требуется: 1. Привести главную страницу в соответствие с главной шаблона (http://livedemo00.template-help.com/wordpress_40425) - добавить недостающую цитату, карусель Events (вместо FEATURED PROJECTS), блок WE THINK CREATIVELY, логотипы партнеров; убрать ...
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