Настройка сайта на drupal

Необходим специалист по drupal, нужно помочь мне русифицировать сайт, и установить необходимые модули для загрузки файлов apk и картинок на сервер через админку сайта, а также помочь настроить вывод контента – игр для телефона. С системой drupal я незнаком (работал ранее с другими cms) , необходимо еще проконсультировать меня как с drupal работать и настраивать, чтобы я смог проделать вышеперечисленное сам.