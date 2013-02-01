Корректировка сайта на joomla

1. Убрать возможность появления дублированного контента.и убрать дублированные страницы http://san-uzel.com.ua/glavnaya.html, http://san-uzel.com.ua/, http://san-uzel.com.ua/index.php

2. Добавить возможность прописания мета тег для любой статьи/раздела/страницы (или она есть)

3. Создать карту сайта.

4. Прописать альт и титл для логотипа

5. Добавить возможность прописывать альтыи титлы для картинок. (Может и сейчас есть эта возможность)

можно что то сделать, чтоб не воровали текст?

какая цена?