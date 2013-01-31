Сайт на Wordpress, просто натянуть готовую тему.

$100
Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок170 просмотров
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Доброго время суток, требуется специалист по Wordpress для установки готового скачанного шаблона (http://www.dessign.net/uniquetheme/) на движок, контент с шаблона, нужно в точности повторить демонстрационную версию темы. Срочно, даже, требуется. За срочность готов доплатить в разумных пределах.

WordPressСайт на WordPress
11 лет назад
cytrus
Руслан 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад