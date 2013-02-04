Перевод статического сайта на Drupal

Необходимо разработать сервис на Drupal 7. Т.З. и шаблоны полностью готовы. Опыт программирования на PHP не менее 5 лет. Наличие действующих проектов Drupal обязательно. Оплата: по договоренности (WebMoney) skype: markolofsen
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перевести статический сайт на CMS. В качестве CMS пока расматриваю Drupal
но рассмотрю любые варианты CMS удовлетворяющие следующим условиям:
- Free, Open Source, популярная (CMS собственной разработки не предлагать).
- поддержка мультиязычности.
- поддержка нескольких сайтов.
- поддержка ЧПУ url-ов (существующие сейчас на сайте url-ы страниц должны остаться без измнения).
- поддержка создания нескольких «видов» для контента. Например «вид» для мобильной версии сайта, «вид» для полной версии сайта. Т.е. контент один и тот же -, но он может быть выведен разными способами.
- управления правами для пользователей, хотя бы на уровне сайтов. Например дать права пользователю для просмотра/редактирования одного сайта, и запретить видеть другие сайты входящие в CMS.
- кроме понятия "страницы", в CMS должна быть возможность создания отдельных объектов контента, которые будут размещаться на странице. Причем пользователь может создавать свои собственные типы контента, и добавлять в них поля которые хочет.
- не обязательное требование это поддержка кэша статических страниц.
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ WordPress, Joomla и другие слабенькие CMS, так как они не удовлетворяют условиям написанным выше. Также не понравилось ModX - админка с перезагрузкой страниц, куча ненужных полей которые нельзя убрать. Хотелось бы что бы контент менеджеру который будет работать с CMS было все понятно и было удобно редактировать контент.
Непосредственно вставкой контента всего сайта будет заниматься отдельный человек — задача только программирование под CMS + тестирование.
Сайт представляет собой 5 типов страниц (страниц с разными шаблонами)
- главная
- внутренняя страница
- страница для модального окна
- страница FAQ
- шаблоны страниц для внутреннего движка.
Те задача реализовать 5 различных шаблонов, и закодировать возможные элементы встречающиеся на этих шаблонах.
Полное исчерпывающее ТЗ на руках. Перед отправкой ТЗ напишите диапазон сроков / стоимости работы, а также какую CMS вы будете использовать. Предоставьте тестовую возможность заглянуть в кабинет выбранной CMS.
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