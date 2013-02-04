Перевод статического сайта на Drupal

Необходимо перевести статический сайт на CMS. В качестве CMS пока расматриваю Drupal

но рассмотрю любые варианты CMS удовлетворяющие следующим условиям:

- Free, Open Source, популярная (CMS собственной разработки не предлагать).

- поддержка мультиязычности.

- поддержка нескольких сайтов.

- поддержка ЧПУ url-ов (существующие сейчас на сайте url-ы страниц должны остаться без измнения).

- поддержка создания нескольких «видов» для контента. Например «вид» для мобильной версии сайта, «вид» для полной версии сайта. Т.е. контент один и тот же -, но он может быть выведен разными способами.

- управления правами для пользователей, хотя бы на уровне сайтов. Например дать права пользователю для просмотра/редактирования одного сайта, и запретить видеть другие сайты входящие в CMS.

- кроме понятия "страницы", в CMS должна быть возможность создания отдельных объектов контента, которые будут размещаться на странице. Причем пользователь может создавать свои собственные типы контента, и добавлять в них поля которые хочет.

- не обязательное требование это поддержка кэша статических страниц.

НЕ ПРЕДЛАГАТЬ WordPress, Joomla и другие слабенькие CMS, так как они не удовлетворяют условиям написанным выше. Также не понравилось ModX - админка с перезагрузкой страниц, куча ненужных полей которые нельзя убрать. Хотелось бы что бы контент менеджеру который будет работать с CMS было все понятно и было удобно редактировать контент.

Непосредственно вставкой контента всего сайта будет заниматься отдельный человек — задача только программирование под CMS + тестирование.

Сайт представляет собой 5 типов страниц (страниц с разными шаблонами)

- главная

- внутренняя страница

- страница для модального окна

- страница FAQ

- шаблоны страниц для внутреннего движка.

Те задача реализовать 5 различных шаблонов, и закодировать возможные элементы встречающиеся на этих шаблонах.

Полное исчерпывающее ТЗ на руках. Перед отправкой ТЗ напишите диапазон сроков / стоимости работы, а также какую CMS вы будете использовать. Предоставьте тестовую возможность заглянуть в кабинет выбранной CMS.