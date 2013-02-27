Joomla 2.5 + K2 - Создание шаблона из html-макета

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки141 просмотр
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Есть html макет

http://site-master.ru/clients/domvitalii/_html_v3/

http://site-master.ru/clients/domvitalii/offerslist.html

http://site-master.ru/clients/domvitalii/offer.html

Нужно сделать шаблон сайта, завести до поля в К2, темизировать К2

Сделать модуль поиска по доп полям.

HTMLJoomla
11 лет назад
sintsovru
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
201 отзыв(-5)
11 лет назад
$250
7 дней
Все ок.
Все ок.