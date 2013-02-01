Натяжка верстки на joomla 2.5

Необходимо разработать сервис на Drupal 7. Т.З. и шаблоны полностью готовы. Опыт программирования на PHP не менее 5 лет. Наличие действующих проектов Drupal обязательно. Оплата: по договоренности (WebMoney) skype: markolofsen
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно натянуть верстку готовую на Джумлу 2.5.
Важный момент - оплата только после утверждения заказчиком (вы натягиваете, я наполняю, проверяет заказчик и потом оплата) - по другому никак.
Кого заинтересовало - за подробностями - в личку.
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