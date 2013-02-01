Натяжка верстки на joomla 2.5

Нужно натянуть верстку готовую на Джумлу 2.5.

Важный момент - оплата только после утверждения заказчиком (вы натягиваете, я наполняю, проверяет заказчик и потом оплата) - по другому никак.

Кого заинтересовало - за подробностями - в личку.