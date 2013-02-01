Натяжка верстки на joomla 2.5

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок180 просмотров
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Нужно натянуть верстку готовую на Джумлу 2.5.

Важный момент - оплата только после утверждения заказчиком (вы натягиваете, я наполняю, проверяет заказчик и потом оплата) - по другому никак.

Кого заинтересовало - за подробностями - в личку.

Joomla
11 лет назад
inDigest
Игорь 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
cyc60
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
3 дня
Начали работу с фрилансером - все было гуд. Сделали почти все, оставались мелкие правки по сайту. Оплата должна была произойти после проверки заказчиком работы. НО, как только я сказал что все норм, даю сайт на проверку - сначала пропал мой доступ к админке, а потом и вообще файлы сайта пропали. Несколько раз задавал Александру вопросы о том. где делся сайт, и т.п. а в ответ получал только вопросы, "Когда будет оплата?", хотя заранее было оговорено, что оплата будет только после проверки заказчиком. Вобщем, работой не доволен. Сайта рабочего до сих пор не получил и не увидел. Не рекомендую.
Работы выполнена, оплата не произведена. Заказчик на связь не выходит. Будьте осторожны.