Натянуть готовую верстку на cms

$250
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки162 просмотра
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Есть верстка 4 страницы - главная, карточка товара, список товаров в категории, корзина

Предпочтение Opencart

Во вложении картинки всех страниц

Работаю через СБР (выплата всех комиссий с моей стороны)

Пишите сроки и стоимость

11 лет назад
sergeyivanov198
Сергей Иванов 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад