Доработка магазина на OpenCart (инта.рф)

1. есть интернет-магазин "инта.рф" (до текущего состояния довел его сам, магазин еще не запущен).

2. данный интернет магазин опирается на базу 1С 8.1 "Управление Торговлей", с которой работают ДВА оффлайн-магазина, и в текущем году планируется открытие еще 2-х.

3. 1с сваливает в выгрузку (и соответствующий модуль подбирает) остатки по всем складам вместе, что нас не устраивает.

ТЗ в файле.

заявки без стоимости и сроков не рассматриваются.

есть вопросы или нужны подробности - в личку.