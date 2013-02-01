Доработка магазина на OpenCart (инта.рф)

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка196 просмотров
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1. есть интернет-магазин "инта.рф" (до текущего состояния довел его сам, магазин еще не запущен).

2. данный интернет магазин опирается на базу 1С 8.1 "Управление Торговлей", с которой работают ДВА оффлайн-магазина, и в текущем году планируется открытие еще 2-х.

3. 1с сваливает в выгрузку (и соответствующий модуль подбирает) остатки по всем складам вместе, что нас не устраивает.

ТЗ в файле.

заявки без стоимости и сроков не рассматриваются.

есть вопросы или нужны подробности - в личку.

OpenCart
11 лет назад
maxfilenko
Максим 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад