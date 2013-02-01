Необходимо перевести статический сайт на CMS. В качестве CMS пока расматриваю Drupal но рассмотрю любые варианты CMS удовлетворяющие следующим условиям: - Free, Open Source, популярная (CMS собственной разработки не предлагать). - поддержка мультиязычности. - поддержка нескольких сайтов. - поддержка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внедрить в flash сайт MotoCMS.
Flash сайт куплен на templatemonster.com
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Добавляю материал в К2, с английским названием. На сайте в категории нажимаю на новый материал, на "подробнее" выбивает ошибку 404. Пишу название на русском - все отображается нормально. Как решить проблему????Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Ищу специалиста по верстке и настройке Wordpress или команду, которая оперативно на выходных сделает задачу. Цели: кроссбраузерно сверстать шаблон для Wordpress и настроить сам этот сайт. То есть задачи: верстка шаблона из PSD, настройка сайта, т.к. ...Завершен11 лет назад
- $250
Есть верстка 4 страницы - главная, карточка товара, список товаров в категории, корзина Предпочтение Opencart Во вложении картинки всех страниц Работаю через СБР (выплата всех комиссий с моей стороны) Пишите сроки и стоимостьСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
1. Убрать возможность появления дублированного контента.и убрать дублированные страницы http://san-uzel.com.ua/glavnaya.html, http://san-uzel.com.ua/, http://san-uzel.com.ua/index.php 2. Добавить возможность прописания мета тег для любой статьи/раздела/страницы (или она есть) 3. Создать карту сайта. 4. Прописать альт и титл для логотипа 5. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Настроить какую - либо CMS под следующий дизайн : http://finlite.com.ua/temp/ufp3.jpg Как работают некоторые элементы , можно увидеть в нынешней версии по адресу http://2010.ufp.org.uaСистемы управления (CMS)12 заявокЗакрыт11 лет назад
Простенький сайт, уникальные главная и внутренняя.Завершен11 лет назад
Нужно натянуть верстку готовую на Джумлу 2.5. Важный момент - оплата только после утверждения заказчиком (вы натягиваете, я наполняю, проверяет заказчик и потом оплата) - по другому никак. Кого заинтересовало - за подробностями - в ...Закрыт11 лет назад
Есть html макет http://site-master.ru/clients/domvitalii/_html_v3/ http://site-master.ru/clients/domvitalii/offerslist.html http://site-master.ru/clients/domvitalii/offer.html Нужно сделать шаблон сайта, завести до поля в К2, темизировать К2 Сделать модуль поиска по доп полям.Завершен11 лет назад
- $100
Доброго время суток, требуется специалист по Wordpress для установки готового скачанного шаблона (http://www.dessign.net/uniquetheme/) на движок, контент с шаблона, нужно в точности повторить демонстрационную версию темы. Срочно, даже, требуется. За срочность готов доплатить в разумных пределах.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт11 лет назад