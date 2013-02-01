Перенос проекта на (DLE, Drupal, Joomla и т.д.)

Привет всем! Нужен блог на WP. Срок - 2 дня максимум.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть проект на самописной кмс, требуется перенести желательно на популярную кмс (DLE, Drupal, Joomla и т.д.) возможно платная кмс.
Так же рассмотрю вариант с самописной кмс.
Ссылка на проект — goo.gl/vq5F3
Самое проблематичное что я вижу в переносе это поиск автошкол с базой, но возможно будет подогнать поиск под кмс и не много оптимизировать, но это лучше обсуждать с исполнителем.
Так же потребуется сохранить урлы, так как на них частично стоят ссылки с внешних ресурсов + не большая внутренняя оптимизация.
В случаи успешного выполнения данного проекта, до конца года отдам на разработку еще 2 проекта, по функционалу будет практически похож с проектом выше.
От вас требуется опыт работы, портфолио, разбираться в чужом коде.
Оплата будет обсуждаться с каждым исполнителем индивидуально.
Более тщательное т3 вышлю кандидатам которые меня заинтересуют.
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