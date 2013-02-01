Перенос проекта на (DLE, Drupal, Joomla и т.д.)

Есть проект на самописной кмс, требуется перенести желательно на популярную кмс (DLE, Drupal, Joomla и т.д.) возможно платная кмс.

Так же рассмотрю вариант с самописной кмс.

Ссылка на проект — goo.gl/vq5F3

Самое проблематичное что я вижу в переносе это поиск автошкол с базой, но возможно будет подогнать поиск под кмс и не много оптимизировать, но это лучше обсуждать с исполнителем.

Так же потребуется сохранить урлы, так как на них частично стоят ссылки с внешних ресурсов + не большая внутренняя оптимизация.

В случаи успешного выполнения данного проекта, до конца года отдам на разработку еще 2 проекта, по функционалу будет практически похож с проектом выше.

От вас требуется опыт работы, портфолио, разбираться в чужом коде.

Оплата будет обсуждаться с каждым исполнителем индивидуально.

Более тщательное т3 вышлю кандидатам которые меня заинтересуют.